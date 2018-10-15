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ثقافة

وزراء الثقافة العرب يتوجهون ببرقية شكر للرئيس السيسي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
حرص وزراء الثقافة العرب المشاركون فى ختام أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربي، والتى أقيمت برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واستضافته القاهرة يومى 14 ، 15 أكتوبرعلى إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته الفعاليات.

وجاء نص البرقية التي ألقاها الدكتور سعود هلال الحربى مدير عام منظمة الأليكسو كالتالى:

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يتوجه إليكم الوزراء المسئولون عن الشئون الثقافية في الوطن العربي المجتمعون بالقاهرة ، بمزيد من الإجلال والتقدير لشمولكم بالرعاية الكريمة للمؤتمر المنعقد تحت شعار "المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة".

وإننا إذ نؤكد أن هذه الرعاية إنما تعكس اهتمامكم بالثقافة وإيمانكم بأهميتها ودورها خلال المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن العربي.

ولقد لمسنا من توجيهاتكم بإيلاء العمل الثقافي العربي اهتمامًا خاصًا تجسد في فعاليات هذا المؤتمر، وهو ما نثمنه وندرك ما وراءه من مقاصد تقدم للعالم أجمع صورة حضارية تليق بتاريخ أوطاننا وإسهام رموزها الثقافية والفكرية على مر العصور في رقي تاريخ البشرية.

وإذ يُدرك المؤتمر ويقدر دور الثقافة المصرية الرائد، وما قدمته من دعم دائم للثقافة العربية، وهو ليس بغريب على بلد معطاء وهب المشهد الثقافي العربي، الكثير من شرايين الإبداع والتنوير، وشكل خصوصية يعتز بها كل مهتم بالشأن الثقافي.

ويعرب المشاركون عن تطلعاتهم إلى أن ترقى نتائج مؤتمر القاهرة لتطلعات أصحاب الفخامة والجلالة والسمو رؤساء الدول العربية.

ويؤكد المؤتمر على أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا وفروا لنا المناخ المحفز، والاستقبال الحافل، والاستضافة الكريمة.

وهو ما نأمل أن يثمر عن نتائج ملموسة تحقق رفعة الثقافة العربية، وعلو شأنها كما كانت وستظل، ساميةً فوق التحديات، باقيةً ما بقي الـــدهـــر.

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