منح مجانية للمتفوقين من أبناء محافظة شمال سيناء

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عن منح مجانية للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة والأزهرية، من أبناء المحافظة؛ للدراسة في جامعة سيناء الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء الجامعة.



وأوضح المحافظ في بيان اليوم الإثنين أنه تم تخصيص المنح المجانية للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة للدراسة في كليات (الإعلام، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال) بشرط أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2017 / 2018، مع الحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من المحافظة، وألا يكون الطالب أو الطالبة مقيدًا في إحدى الكليات المذكورة في جامعة سيناء، وألا يكون الطالب حاصلًا على منحة مجانية في إحدى الجامعات الخاصة.



وأشار المحافظ إلى ضرورة الحصول على مجموع درجات بنسبة 65% كحد أدنى للحصول على المنحة، مؤكدًا أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي: صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد، مستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، إفادة بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية.



ومن جانبه، أكد محمد الحجاوي مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المحافظة، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في مقر المركز بديوان عام المحافظة في العريش اعتبارًا من اليوم ولمدة يومين خلال مواعيد العمل الرسمية، حيث تقوم لجنة بتلقي الطلبات، ولجنة أخرى بفحصها والتأكد من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالمنحة، ولجنة خاصة باختيار المتقدمين و توزيعهم على الكليات المختلفة.