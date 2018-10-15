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أخبار العالم

ترامب يعلق لوحة مثيرة للجدل داخل البيت الأبيض

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:17 م
اللوحة في خلفية الصورة
اللوحة في خلفية الصورة
حسام رضوان
أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ديكورات البيت الأبيض لوحة جديدة مثيرة للجدل.

وذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، أن ترامب أضاف لوحة تخيلية له وهو يجلس في جلسة ودية مع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، الذي كانوا ينتمون إلى حزبه الحزب الجمهوري فقط.

وأضاف الموقع أن اللوحة عبارة عن تحديث للصورة الأكثر مبيعا، والتي توجد عادة في محال الهدايا والمعارض الإلكترونية.

وتظهر اللوحة التي رسمها أندي توماس والمسماه بـ"النادي الجمهوري"، في خلفية الصورة التي نشرها برنامج "60 Minutes" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من المقابلة التي أجريت مع ترامب وبثت فجر الأحد.

ورسم توماس ترامب وهو جالس بين الرئيسين أيزنهاور ونيكسون، مباشرة أمام أبراهام لنكولن، وتيدي وزفلت، جيرالد فورد، رونالد ريجان، وبوش الأب والإبن.

وتجدر الإشارة إلى أن نيكسون استقال من منصبه بعد فضيحة ووترجيت، فيما لا تزال احتمالات لعزل ترامب من منصبه إذا ثبت تورطه في فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات أو تقديمه رشوة جنسية.

وأشار الموقع إلى ان الصورة نالت سخرية نقاد الفن من الهواة على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها مبتذلة، ومحاكاة ساخرة، وأنها النسخة السياسية من لوحة "الكلاب يلعبون البوكر" الشهيرة.
كلاب يلعبون البوكر كلاب يلعبون البوكر
ترامب يعلق لوحة مثيرة للجدل داخل البيت الأبيض

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