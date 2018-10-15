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رياضة

مودريتش: رونالدو خذلنا جميعا.. ولم أتوقع رحيل زيدان عن ريال مدريد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:28 م
لوكا مودريتش ورونالدو
لوكا مودريتش ورونالدو
حسن العمدة
خذل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، توقعات زملائه السابقين في ريال مدريد، بعد رحيله إلى صفوف يوفنتوس، مطلع الموسم الجاري.

وكشف لوكا مودريتش، لاعب وسط الملكي، كواليس مثيرة حول رحيل زميله كريستيانو رونالدو، في حوار أجرته معه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال لوكا "بكل بساطة لم أتوقع رحيل كريستيانو أو المدرب زين الدين زيدان عن صفوف الفريق".

وأضاف أفضل لاعب في العالم وأوروبا: "عندما بدأت الشائعات عن رحيل كريستيانو، كنا نتراهن في غرف خلع الملابس، ولدينا يقين بأن رونالدو سيبقى معنا".

واستدرك النجم الكرواتي: "ولكن كل إنسان حر في قراراته".

وأشار مودريتش إلى أنه كان يتطلع لمزاملة 3 أساطير في الملعب، هم النجم الكرواتي بوبان، مثله الأعلى في كرة القدم، ثم زيدان الذي كان محظوظا بالعمل تحت قيادته وتحقيق إنجازات رائعة معه.

وأردف: "في بعض الأحيان كان زيدان يشارك في تدريبات الكرة مع لاعبي ريال مدريد، فتحركاته في الملعب وأسلوبه الأنيق كانا مثيرين للإعجاب. أما الثالث فهو الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو".

واختتم نجم ريال مدريد تصريحاته: "مهما تطورت اللياقة البدنية للاعبي كرة القدم، يبقى عنصر المهارة هو الأهم. هناك ما يسمى بذكاء كرة القدم، لذا أرى أنه مهما حدث فالقوة لن تحل محل الذكاء".

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