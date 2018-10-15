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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل محافظة بورسعيد ويجتمع بعد قليل مع القيادات التنفيذية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:02 م
ارشيفية
ارشيفية
محمود مطاوع و محمد غزاوي
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة بورسعيد عقب تفقده مدينة الاثاث بدمياط.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء  بعد قليل اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة للوقوف علي المشاكل التي تواجهها المحافظة والعمل علي حلها.

وسيبدأ رئيس الوزراء غدا، جولة موسعة بالمحافظة يقوم خلالها بتفقد عدة مشروعات. يأتي ذلك في اطار حرص الحكومة علي حل المشكلات عن قرب.

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