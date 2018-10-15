أستاذ اقتصاد: مصر وجهة مفضلة للسياحة الروسية

قال الدكتور رامي القليوبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة موسكو، إن اللقاء الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في موسكو يحمل ملفان وهما محطة الضبعة النووية وعودة السياحة الروسية لمصر.



وأضاف "القليوبي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن السائح الروسي بعد توقف رحلاته السياحية إلى مصر شعر بخسارة وذلك في موسم فصل الشتاء، ولكن في فصل الصيف يوجد بدائل عن السياحة المصرية.



وأكد القليوبي أن مصر وجهة مثالية للسياحة الروسية، وفي متناول العائلات الروسية ذات الطبقة المتوسطة، متابعًا "الشعب الروسي يحب السفر والاستكشاف، ويفضلون مصر على أي دولة أخرى في العالم".

