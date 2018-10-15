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جمال بيومي: روسيا سوق مهمة لمصر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:54 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية السابق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في غاية الأهمية، موضحا أنه من المتابعين للعلاقات الخارجية بشكل عام وكان مسئولا عن العلاقات المصرية الروسية فى الستينيات والسبعينيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار، تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن الاتحاد السوفيتى «روسيا وشرق أوربا» كانت فى الستينيات تستحوذ على 68 % من تجارة مصر الخارجية وكانت الشريك التجارى الأول.

وأشار إلى أن هناك مشروعات كثيرة بين مصر والكتلة الشرقية فى هذا التوقيت، وكشف أن الاتحاد السوفيتى السابق بدأ يتخلى عن مصر بعد اختيار مصر طريق السلام، موضحا أن الاتحاد انهار بعد 40 عاما وسلك نفس الطريق الذي سلكته مصر.

وأوضح أن السياسة الخارجية لمصر كانت سياسة وطنية على حق، وان من عارضوها جاءوا بعد ذلك وفعلوا ما فعلناه وأوضح أن روسيا سوق مهم لمصر ونريد استعادة هذا السوق لأنه مصدر لتمويل بعض المشروعات وأن روسيا تقوم بتمويل اول مفاعل ذرى فى مصر، وتريد أن تشارك فى محور قناة السويس.

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