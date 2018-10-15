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رياضة

سلة الأهلي يحضر افتتاح بطولة الحريري

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة بـلبنان، أن الجهاز الفني واللاعبين حرصوا على التواجد في افتتاح بطولة الحريري الودية الدولية، اليوم الاثنين.

وقال مهند مجدي، إن الفريق أدّى مرانًا استشفائيًا اليوم، استعدادًا لمواجهة نظيره، فريق الرادسي، غدًا الثلاثاء، بأولى مباريات الفريقين بالبطولة التي يشارك فيها الفريق، وتستمر فعالياتها حتى الـ22 من أكتوبر الجاري.

وأضاف أن الفريق جاهز لتقديم عروض قوية في البطولة، بعد أن وقع الفريق بالمجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه فرق الرادسي التونسي، وهومنتمن اللبناني، والمجمع البترولي الجزائري.

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