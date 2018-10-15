أزمة جديدة تضرب الدوحة.. الخطوط القطرية تواجه خطر التوقف بتأجير طائراتها

كشف موقع "ايرلاين جيكس" الأمريكي، عن أزمة طاحنة تتعرض لها الخطوط الجوية القطرية جراء المقاطعة العربية لها ومنعها من التحليق فوق أجوائها بسبب دعمها المستمر للإرهاب.



وذكر الموقع في تقرير نشره، اليوم، أن الخطوط القطرية كانت تُسير ما يقرب من 50 رحلة يومية إلا أنه بعد المقاطعة وإيقاف شركات الطيران الخليجية تعاملها مع الدوحة، تمت وقف عدد كبير من الرحلات وخسرت الشركة 69 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح قيمتها 750 مليون دولار حققتها في العام السابق له.



وقال التقرير إنه نتيجة للمقاطعة ومنع قطر من استخدام الطرق العربية، لجأت الدوحة لتأجير عدد كبير من طائراتها التي مكثت لفترات على الأرض دون تحليق، حيث استأجرت الخطوط الجوية البريطانية طائرات من الدوحة.



وأشار إلى أن الخطوط القطرية اضطرت لاستخدام وجهات أخرى وطرق أطول نتيجة المقاطعة مما زاد من الإشكاليات التي تواجهها الشركة، موضحة أن الشركة القطرية تقاتل من أجل تخفيف حدة الخسائر التي ضربتها من خلال البحث عن وجهات جديدة وطائرات أوسع.