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رياضة

فنلندا تواصل عروضها القوية بأمم أوروبا.. وتعادل إستونيا مع المجر ..صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:20 م
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
حصد منتخب فنلندا العلامة الكاملة في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبي، عبر الفوز على ضيفه اليوناني (2-0)، اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة للبطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل منتخب إستونيا مع ضيفه المجري (3-3).

ويتصدر منتخب فنلندا المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية ليضمن العبور للدور التالي.

ويحل منتخب اليونان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم المجر في المركز الثالث بـ4 نقاط وأخيرا إستونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتقدم منتخب فنلندا بهدف حمل توقيع بيري سويري في الدقيقة 46، ثم أضاف جلين كامارا الهدف الثاني قبل النهاية بدقيقتين.

وعلى ملعب لي كوك أرينا سجل سيم لوتس وأرتور بيك هدفين لأستونيا في الدقيقتين 20 و70، وأحرز دومينيك ناجي وأدم شالاي هدفين للمجر في الدقيقتين 24 و54.

وتكفل هنري انيي بالهدف الثالث لإستونيا في الدقيقة 79، ولكن بعد دقيقتين فقط سجل شالاي الهدف الثاني له والثالث للمجر.

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