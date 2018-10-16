السفارة الأمريكية تهنئ لاعبة الخماسي الحديث سلمي عبد المقصود بالذهبية

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، لاعبة المنتخب المصري، سلمي عبد المقصود؛ لحصولها على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية.



وكتبت السفارة- عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تهانينا لـ سلمى عبد المقصود لحصولها علي الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تعقد حاليا في بوينس آيرس".



وكانت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، قد توجت بالميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تًقام في الأرجنتين حتى 18 من أكتوبر الجاري.



وحصلت سلمى على الميدالية الذهبية بعد احتلالها المركز الأول في منافسات السيدات للخماسي الحديث بمجموع نقاط 1067، عقب انتهاء منافسات السباحة والسلاح والنقاط الإضافية للسلاح والليزر رن.