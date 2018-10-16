يوسين بولت يتلقى عرضا من الدوري المالطي

تلقى البطل الأولمبي يوسين بولت، عرضا من أحد الأندية في مالطا لتوقيع عقد لمدة موسمين، مما أثار تكهنات بأنه قد يترك فترة التجربة التي يقضيها حاليا مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي.



وذكرت شبكة إي.إس.بي.إن، اليوم الثلاثاء، أن فاليتا بطل الدوري المالطي يأمل في التعاقد مع بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات المسافات القصيرة، في الوقت المناسب للمشاركة معه في مباراة كأس السوبر المحلية ضد بالزان يوم 13 ديسمبر.



ونقلت الشبكة عن جاستون سليمان مدير فاليتا ورئيسه التنفيذي قوله "أي بطل مرحب به دائما وفي فاليتا نؤمن بأن لا يوجد مستحيل".



وقالت الشبكة، إن توني راليس وكيل أعمال بولت في أستراليا أكد وجود اتصالات من جانب النادي المالطي.



وأحرز بولت هدفين مع مارينرز في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يتلق عرضا لتوقيع عقد احترافي مع النادي المنافس في الدوري الأسترالي.



وقال متحدث باسم مارينرز، إن لا يوجد تغيير في وضع بولت مع النادي، ووصف التكهنات حول احتمال قطع فترة تجربته مع النادي الأسترالي بأنها "شائعات".



وأبدى العداء الجاميكي البالغ من العمر 32 عاما بشكل متكرر أمله في الحصول على عقد احترافي مع مارينرز، ليشارك معه في موسم 2018-2019 بالدوري الأسترالي الذي يبدأ الأسبوع المقبل.



وقال أغلب نقاد كرة القدم في أستراليا إن بولت أظهر علامات على التحسن ولياقة بدنية أفضل خلال فوز مارينرز 4-0 على فريق محلي من الهواة، يوم الجمعة، لكن شعروا بأنه بعيد إلى حد ما عن مستوى اللعب في دوري المحترفين الأسترالي.



يذكر أن بعض التقارير أشارت مؤخرًا إلى أن بولت مراقب من أحد الأندية الكبيرة في أوروبا.