مصطفى ثابت عبد الرحيم يكتب: شكرا يا ريس.. 100 مليون صحة

أنا شوفت أبو عيسى عبعال

ونفيسة وليلى ومنال

من بدرى ساعة الصبحية

رايحين الوحدة الصحية

وشعارهم 100 مليون صحة

والصحة أغلى من المال

دخلوا ولما وصلوا الصالة

شافوا الستات والرجالة

قاعدين فى سعادة بيستنوا

والتحليل ماشي وشغال

كان ماشي الشغل وبنظام

بالدور وكمان كله تمام

والضحكة باينة ومرسومة

ونتيجتك تطلع فى الحال

مجانى ما تدفعش فلوس

حلل وانسى أى كابوس

دا الريس قال أنا باتمنى

نقضى على سى والفيروس

وأشوف الشعب الشقيان

عايش وبصحة فى أمان

ومافيش ولا واحد فى بلدنا

يتعب ويحس بإهمال

يلا نحط الايد فى الايد

خلى الصحة تبقى حديد

وعلاجك تاخده ومجانى

دى حقيقة وجد ما هو خيال

دى الجرعة بره بألفات

وعشانها تسافر مسافات

دلوقتى الدولة جابتها لك

مجانى ماتدفعش ريال

انا نفسى أشوفك يا بلادى

من سينا لأسوان للوادى

مافيكيش ولا واحد بيعانى

ويقول أنا صحتى مش عال

أوعى تتاخر وتغيب

وتقول الصحة دى نصيب

روح يلا اطمن على نفسك

هاتشوف على طول راحة البال.