مصطفى ثابت عبد الرحيم يكتب: شكرا يا ريس.. 100 مليون صحة

أنا شوفت أبو عيسى عبعال
ونفيسة وليلى ومنال
من بدرى ساعة الصبحية
رايحين الوحدة الصحية
وشعارهم 100 مليون صحة
والصحة أغلى من المال
دخلوا ولما وصلوا الصالة
شافوا الستات والرجالة
قاعدين فى سعادة بيستنوا
والتحليل ماشي وشغال
كان ماشي الشغل وبنظام
بالدور وكمان كله تمام
والضحكة باينة ومرسومة
ونتيجتك تطلع فى الحال
مجانى ما تدفعش فلوس
حلل وانسى أى كابوس
دا الريس قال أنا باتمنى
نقضى على سى والفيروس
وأشوف الشعب الشقيان
عايش وبصحة فى أمان
ومافيش ولا واحد فى بلدنا
يتعب ويحس بإهمال
يلا نحط الايد فى الايد
خلى الصحة تبقى حديد
وعلاجك تاخده ومجانى
دى حقيقة وجد ما هو خيال
دى الجرعة بره بألفات
وعشانها تسافر مسافات
دلوقتى الدولة جابتها لك
مجانى ماتدفعش ريال
انا نفسى أشوفك يا بلادى
من سينا لأسوان للوادى
مافيكيش ولا واحد بيعانى
ويقول أنا صحتى مش عال
أوعى تتاخر وتغيب
وتقول الصحة دى نصيب
روح يلا اطمن على نفسك
هاتشوف على طول راحة البال.
ونفيسة وليلى ومنال
من بدرى ساعة الصبحية
رايحين الوحدة الصحية
وشعارهم 100 مليون صحة
والصحة أغلى من المال
دخلوا ولما وصلوا الصالة
شافوا الستات والرجالة
قاعدين فى سعادة بيستنوا
والتحليل ماشي وشغال
كان ماشي الشغل وبنظام
بالدور وكمان كله تمام
والضحكة باينة ومرسومة
ونتيجتك تطلع فى الحال
مجانى ما تدفعش فلوس
حلل وانسى أى كابوس
دا الريس قال أنا باتمنى
نقضى على سى والفيروس
وأشوف الشعب الشقيان
عايش وبصحة فى أمان
ومافيش ولا واحد فى بلدنا
يتعب ويحس بإهمال
يلا نحط الايد فى الايد
خلى الصحة تبقى حديد
وعلاجك تاخده ومجانى
دى حقيقة وجد ما هو خيال
دى الجرعة بره بألفات
وعشانها تسافر مسافات
دلوقتى الدولة جابتها لك
مجانى ماتدفعش ريال
انا نفسى أشوفك يا بلادى
من سينا لأسوان للوادى
مافيكيش ولا واحد بيعانى
ويقول أنا صحتى مش عال
أوعى تتاخر وتغيب
وتقول الصحة دى نصيب
روح يلا اطمن على نفسك
هاتشوف على طول راحة البال.