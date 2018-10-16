ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ 4500 مصنع على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
محمود مطاوع و محمد غزاوي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على زيارة محافظة بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات، لافتا إلى أنه تم البدء بالمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كما تفقدنا حتى الآن مستشفى بورسعيد العام والتأمين الصحي، فضلا عن زيارة المنطقة الصناعي"، مؤكدا أنه حرص على زيارة هذه المنطقة التي تضم ٥٨ مصنعا من الصناعات الصغيرة للشباب وتوفر فرص عمل بمرتبات جيدة، مشيرا إلى أن الرواتب هنا تتروح بين ٢٥٠٠ و٤٠٠٠ جنيه.

ونوه مدبولي، في تصريحات له خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ ٤٥٠٠ مصنع على مستوى الجمهورية بهذا النمط، وقمنا بزيارة مصانع أخرى كبرى ومحطة المياة ومحور ٣٠ يونيو وهو مشروع رائع لربط منطقة قناة السويس بالقاهرة ويتضمن المشروع ٥٠ كم مياه.

وأشار إلى أنه زار إسكان بديل العشوائيات، حيث كان الرئيس قد وجه بإزالة المنطقة العشوائية واستبدالها بمبان جديدة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من المشروع منطقة متكاملة بجميع الخدمات وقريبا سيتم تسكين المواطنين.

وعن محور ٣٠ يونيو، أكد رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من الجزء الجنوبي بالكامل والجزء الشمالي أكمله بالمياه ويتبقى فيه أعمال الأسفلت والرصف.

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف كواليس جلسة العتاب بين مدبولي وجروس في الزمالك.. فيديو

شوقي غريب يكشف موعد ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي

السيسي يلقي أول خطاب لزعيم أجنبي أمام البرلمان الروسي

مدبولي لموظفة بمركز خدمات المواطنين ببورسعيد: هو مفيش حد بيشتكى ولا إيه؟

تعرف على ما كتبه رئيس الوزراء في دفتر زيارات مدرسة القناة ببورسعيد.. صور

دبلوماسي يكشف عن أهم الملفات على طاولة السيسي وبوتين غدا

شاهد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي.. فيديو

خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

13 سفيرا عربيا يجتمعون للرد على خطوة نقل السفارة الاسترالية للقدس

نص كلمة الرئيس السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي

احرصي على تناول الحمص المسلوق يوميا لأسباب ستدهشك

عاملة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لرئيس الوزراء: بأخد 2000 جنيه في الشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

مختار جمعة يعلن موعد افتتاح أكاديمية الأوقاف العلمية..فيديو
الأوقاف: تجديد الفتوى أمر حتمى لا مناص منه.. فيديو
خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟