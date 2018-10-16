مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ 4500 مصنع على مستوى الجمهورية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على زيارة محافظة بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات، لافتا إلى أنه تم البدء بالمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كما تفقدنا حتى الآن مستشفى بورسعيد العام والتأمين الصحي، فضلا عن زيارة المنطقة الصناعي"، مؤكدا أنه حرص على زيارة هذه المنطقة التي تضم ٥٨ مصنعا من الصناعات الصغيرة للشباب وتوفر فرص عمل بمرتبات جيدة، مشيرا إلى أن الرواتب هنا تتروح بين ٢٥٠٠ و٤٠٠٠ جنيه.



ونوه مدبولي، في تصريحات له خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ ٤٥٠٠ مصنع على مستوى الجمهورية بهذا النمط، وقمنا بزيارة مصانع أخرى كبرى ومحطة المياة ومحور ٣٠ يونيو وهو مشروع رائع لربط منطقة قناة السويس بالقاهرة ويتضمن المشروع ٥٠ كم مياه.



وأشار إلى أنه زار إسكان بديل العشوائيات، حيث كان الرئيس قد وجه بإزالة المنطقة العشوائية واستبدالها بمبان جديدة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من المشروع منطقة متكاملة بجميع الخدمات وقريبا سيتم تسكين المواطنين.



وعن محور ٣٠ يونيو، أكد رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من الجزء الجنوبي بالكامل والجزء الشمالي أكمله بالمياه ويتبقى فيه أعمال الأسفلت والرصف.



