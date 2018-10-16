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رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو ببورسعيد.. ويؤكد: الافتتاح قريبا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
محمود مطاوع و محمد غزاوي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محور 30 يونيو، خلال زيارته اليوم، الثلاثاء، لمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع، وهو أحد المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة تمهيدًا للافتتاح قريبًا. 

وأكد "مدبولى"، أن هذا المشروع ضخم جدًا، وبذل فيه مجهودًا كبيرًا، نظرًا لأن التربة التي أنشئ فيها الطريق ضعيفة، وتقريبًا تم إنشاء نصف الطريق فوق الماء. 

واستمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح وافٍ عن موقف تنفيذ مشروع محور 30 يونيو الذي ينفذه جهاز تعمير سيناء والقناة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويبلغ طول محور 30 يونيو 95 كم يبدأ من بورسعيد مرورًا بالإسماعيلية إلى اتجاه القاهرة، ويعتبر بمثابة طريق دولي موازٍ لقناة السويس. 

ووفقًا لمخطط تنفيذ المشروع سيتم إنشاء 10 كباري رئيسية و6 كباري فرعية، فضلًا عن 16 نفقًا، ويختصر محور 30 يونيو المسافة من بورسعيد إلى الإسماعيلية من 80 كم إلى 30 كم، كما يخفف العبء عن محافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية والإسماعيلية، ومن المقرر أن يقام على المحور خدمات تشمل 6 محطات خدمة، و4 محطات رسوم للشاحنات والسيارات، وعددًا من نقاط الإسعاف، ويختصر الطريق الوقت من بورسعيد إلى القاهرة في ساعة وربع. 

وحول الموقف التنفيذي له، أشار رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أنه بالنسبة للقطاع الجنوبي بطول 48 كم تم الانتهاء من جميع الأعمال حتى الطبقة الأسفلتية السطحية؛ وجارٍ البدء في أعمال السلامة المرورية واللوحات الارشادية، وجارٍ أيضًا التجهيز لتنفيذ أعمال إنارة الكباري، وفيما يتعلق بالقطاع الشمالي بطول 47 كم تمت الإشارة إلى أنه تم نهو طبقات الأساس، كما تم نهو أعمال الكباري بنسبة 95%، كما تم تحديد 3 قطاعات بها استقرار للهبوط لبدء أعمال الأسفلت، وجارٍ أعمال مدقات الخدمة والميول الجانبية، وأعمال تدبيش الميول الجانبية بقطاع بحيرة المنزلة، تمهيدًا للافتتاح قريبًا.

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