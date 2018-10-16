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حوادث

ننشر تفاصيل مصرع 3 أشخاص ضحية الثراء السريع بالقليوبية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:37 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن، من انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض في منزل بقرية عرب الصوالحة بشبين القناطر لقوا مصرعهم أثناء التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من أهالي منطقة الشلح بقرية عرب الصوالحة، دائرة المركز، يفيد بانهيار منزل قديم ووجود أشخاص أسفل الأنقاض، وأخطر اللواء مدير الأمن، فانتقل رئيس فرع البحث الجنائي، ورئيس مباحث المركز. 

وتبين أن المنزل المنهار مكون من طابق واحد وتبين وجود 3 جثث أسفل الأنقاض، وعلى الفور تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية ولوادر مجلس مدينة شبين القناطر وتم رفع الأنقاض واستخراج 3 جثث وهم "محمد ع م "، و"صلاح ع"، و"جميل م".

وتبين أنهم كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار في المنزل ملك "سيد ع"، وتم نقل الجثث إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وفرض الحراسة اللازمة على المنزل. 

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لمعاينة المنزل وتبين أنه منزل قديم وحدثت شروخ وتصدعات به نتيجة الحفر أسفل الجدران وجارٍ معاينة المنازل المجاروة، حيث كشفت المعاينة أنها لم تتأثر من جراء انهيار المنزل. 

وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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