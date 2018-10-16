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أخبار العالم

مشاورات روسية أمريكية في موسكو حول كوريا الشمالية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الثلاثاء، مشاورات في موسكو مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة حول كوريا الشمالية ستيفن بيجون.

وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الجانبين تبادلا الآراء بشكل شامل حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف البيان أنه تمت الإشادة بالجهود التي تبذلها البلدان المشاركة في عملية التسوية، موضحا أن الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي وديبلوماسي سريع لجميع مشاكل المنطقة، بما في ذلك مشكلة السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، مدعو لزيارة روسيا وسيتم تنسيق مواعيد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

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