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محافظات

ورشة عمل لزيادة التواصل بين صيادلة صحة الشرقية..صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:40 م
ورشه عمل لزيادة التفاعل
ورشه عمل لزيادة التفاعل والتواصل ل
وائل شاهين
نظمت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورشه عمل مصغره لزيادة التفاعل والتواصل بين الصيادلة العاملين بالقطاع الصحى.

جاء ذلك إرتقاءًا بمنظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، تحت رعاية نقابة الصيادلة، وبحضور الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام الصيدلة والدكتورة فاطمة حبيب مدير التفتيش الصيدلى بالمديرية.

واستهدف التدريب حضور 100 صيدلي من الأحدث تعيينا بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة.
ورشة عمل لزيادة التواصل بين صيادلة صحة الشرقية..صور
ورشة عمل لزيادة التواصل بين صيادلة صحة الشرقية..صور
ورشة عمل لزيادة التواصل بين صيادلة صحة الشرقية..صور
ورشة عمل لزيادة التواصل بين صيادلة صحة الشرقية..صور

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