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رياضة

الكاف يبدأ خطوات استخدام الـ var فى البطولات الإفريقية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:08 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " إقامة دورة تحضرية بالقاهرة فى الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر الجارى لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) فى نهائى الموسم الحالى من مسابقاتى الكاف للأندية دورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية 2018.

ويسعى الكاف إلى تطوير منظومة التحكيم حتى تساهم بقدر كبير في نجاح المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الإفريقى.

وكان الكاف أول اتحاد قاري يستخدم تقنية الـ" VAR " في نهائي بطولات الأندية بعدما تم تطبيقها فى كأس السوبر بين الوداد ومازيمبى ويسعى خلال الفترة الحالية إلى تكثيف الدورات الخاصة به من أجل استخدامه فى كافة البطولات الإفريقية المختلفة.

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