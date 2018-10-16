وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تفرض على المعلمات حضور وقفة مسلحة

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم أن ميليشيا الحوثي تفرض على المعلمات في صنعاء حضور وقفة احتجاجية مسلحة اليوم، وحمل السلاح وتخييرهن بين المشاركة أو الفصل.



وقال الإرياني في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الميليشيا الحوثية تفرض على المعلمات في مديرية معين حضور وقفة احتجاجية مسلحة اليوم وحمل السلاح".



وأضاف أن الميليشيات أعدت برنامجا للوقفات الاحتجاجية المسلحة للعنصر النسائي في باقي المديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لمدة شهر، وخيرت المعلمات بين المشاركة أو الفصل من وظائفهن.



وتابع "ممارسات الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وسياساتها التدميرية للعملية التعليمية بتفاصيلها تكشف عن نواياها الحقيقية تجاه اليمن واليمنيين، هذا التوحش والإرهاب يستدعي تكاتف كل المكونات السياسية والوطنية للتصدي لهذا العبث الذي تمارسه الميليشيا في مناطق سيطرتها".

