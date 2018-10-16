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تعليم

اشتراطات وإجراءات سحب أوراق الطالب المستنفذ لسنوات الرسوب بجامعة الأزهر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
محمد شحتة
أوضحت جامعة الأزهر، الاشتراطات اللازمة لسحب أوراق الطالب المقيد بالكلية والمستنفذ لسنوات الرسوب.

وأكدت الجامعة، أنه يشترط لسحب أوراق الطالب المستنفذ لسنوات الرسوب، أن يوافق عميد الكلية المقيد بها الطالب على الطلب المقدم إليه، ويشترط إحضار ولي أمر الطالب، وفى حالة عدم إحضار ولي أمر الطالب يشترط إحضار توكيل موثق بالشهر العقارى.

ووبالنسبة لإجراءات سحب الأوراق، فإنه يتقدم الطالب بطلب سحب اوراق باسم الدكتور عميد الكلية موضحا به أسباب سحب الأوراق، ويقوم الموظف المختص بأخذ تعهد كتابي على الطالب وولى امره بعدم احقية الطالب للدراسة بالجامعة مره اخرى ويشترط توقيع الطالب أمام الموظف، ثم يرفع الطلب الى السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية وبعد الموافقة يقوم الموظف المختص باعطاء الطالب ملف اوراقه وشهادة فصله من الكلية .

كما يسدد الطالب المبلغ المعلن بالكلية والمقرر وفقا لقرارات مجلس الجامعة، ويتبع فى سحب أوراق الطالب المستنفذ لسنوات الرسوب بالكلية نفس الإجراءات السابقة عدا انه لايشترط حضور ولى أمر الطالب ولا يقوم الطالب بسداد اى مبالغ .

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