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رياضة

4 إصابات تضرب نجوم ليفربول خلال أسبوع.. ومغردون: الفيفا يجب أن يعوض الريدز

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
أحمد هاني
عاني فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخبات بعد إصابة 4 لاعبين من فريق الريدز خلال أقل من أسبوع، الأمر الذي لاقى استياء عدد من جمهور الفريق الإنجليزي حتي وصل الأمر إلى مطالبة الجماهير بتعويض من قبل الفيفا لصالح الليفر.

بدأ مسلسل الإصابات بخروج محمد صلاح نجم المنتخب المصري قبل نهاية لقاء الفراعنة وسوزيلاند وترك الملعب، وغادر على إثرها معسكر المنتخب الوطني عائدًا إلى ليفربول لإجراء الفحوصات.

ثم جاء الدور على اللاعب الهولندي الذي تعرض لإصابة في ضلوعه خلال مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في البريميرليج، وقد غاب عن اللقاء التالي أمام تشيلسي في كأس الرابطة لكنه لعب المباريات الثلاث التالية في الدوري، ليلتحق بعدها بصفوف منتخب الطواحين ويُشارك في الفوز على ألمانيا بل وأحرز الهدف الأول لفريقه وعاني من الإجهاد عقب المباراة.

وتعرض ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي للإصابة بكسر في إبهام اليد، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ونشرت صور يظهر فيها اللاعب البالغ من العمر "26 عاما"، ويده اليسرى ملفوفة بضمادة طبية، في إطار خضوعه للأشعة الطبية.

وانضم كيتا إلي القائمة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وكان يجب حمله على نقاله، لكن زميله ساعده على الخروج من أرضية الملعب بسبب عدم توافرها.

ويلتقي ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز مع هيدرسفيلد، ثم مع النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

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