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تعليم

شروط جديدة لتنظيم مناقشات الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أصدرت جامعة الأزهر عدة ضوابط جديد لتنظيم عملية مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة، وخاصة تجديد لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية.

وأعلنت الجامعة فى حالة المطالبة بتجديد صلاحية لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية فإن كان بسبب المناقش سواء كان داخليا أو خارجيا تعدل لجنة المناقشة والحكم ويحرم من كان متسببا فى التأخير من المشاركة فى الإشراف أو المناقشة لمدة ثلاث سنوات.

وتابعت: إن كان بسبب الإشراف تجدد صلاحية اللجنة ويحرم المشرف والمشرف المساعد من المشاركة فى الإشراف أو المناقشة لمدة ثلاث سنوات ،و إن كان السبب من الباحث نفسه فتعرض حالته على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ليصدر قرارا بشأنه.
شروط جديدة لتنظيم مناقشات الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر

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