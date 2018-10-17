تركيا: بومبيو يجتمع مع أردوغان لبحث أزمة خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وقالت الخارجية التركية إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيجتمع أيضا مع بومبيو.



كان وزير الخارجية الأمريكي التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، للوقوف على آخر تطورات حادث اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.