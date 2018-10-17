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قواعد استخدام الملح والخل مع اللحوم والدواجن والأسماك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:46 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعتبر الملح والخل الأبيض من أساسيات تحضير وطهي الطعام، ولكن استخدامهما يختلف توقيته في بعض الأحيان سواء في التنظيف أو التسوية وهو ما قد يؤثر على مذاق الطعام، تعرفي اليوم على أهم قواعد استخدام الملح والخل مع اللحوم والدجاج والأسماك أيضا.

أولا الخل الأبيض:
اللحوم الحمراء:
عليك التأكد التام أن الخل الأبيض ليس له دور في تنظيف اللحوم الحمراء، حتى لا يضر بأنسجتها ولا حتى تسويتها، إلا في حالة تحضير خلطة الشواء، حيث يمكنك إضافة كمية قليلة منه بين المكونات مما يساعد على جعلها تنضج سريعًا.

الطيور:
-التنظيف
بداية تحضيرنا للطيور سواء دجاج أو بط وحمام أو أوز جميعها يفضل نقعها قليلا في مياه نظيفة بها خل أبيض وهو ما يجعلها تتخلص من رائحتها وملمسها اللزج.

-التسوية
لا تعتمد تسوية أي من أنواع الطيور على إضافة الخل، ولكن في حالة تحضير وجبة شيش طاووق يمكنك إضافة القليل منه على تتبيلها وكذلك على خلطة الشواء أيضا.

الأسماك:
التنظيف:
تعتمد الأسماك بشكل كبير على استخدام الخل الأبيض، أولا في التنظيف حيث يترك مدة لا تقل عن 10 دقائق في ماء نظيف به خل بعد نزع كافة الشوائب منه وهو ما يخلص من رائحة السمك الكريهة ويجعله نظيفا تماما.

الطهي:
في معظم وصفات طهي الأسماك، يدخل الخل الأبيض في تحضير خلطة الحشو التي تعتمد في الأساس على الثوم المفروم والليمون والملح والكمون وملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ثانيا الملح:
في اللحوم:
لا تحتاج اللحوم الحمراء إلى الملح في تنظيفها نهائيا حتى لا يضر بأنسجتها، أما في التسوية فلا يوضع الملح إلا بعد انتهاء التسوية؛ لأن وضعه مبكرا في بداية الطهي يمنع اللحم من التسوية السريعة وتستغرق الكثير من الوقت.

الطيور:
التنظيف
يفضل استخدام ملعقة كبيرة من الملح في تنظيف الدواجن مضاف لها كمية مناسبة من الدقيق الأبيض ويفرك بها جيدا وتترك قليلا في المياه ثم تغسل بماء نظيف مما يجعلها ذات ملمس ورائحة طيبة.

التسوية
يمكنك وضع الملح في بداية مرحلة الطهي للدواجن فهذا لا يمنع تسويتها على عكس اللحوم.

الأسماك:
في تحضير الأسماك يمكنك إضافة كمية مناسبة من الملح في تنظيفها مضاف لها كمية مناسبة من الدقيق الأبيض ويفرك بها جيدا وتترك قليلا في المياه ثم تغسل بماء نظيف.

من المعروف أن جميع وصفات طهي الأسماك تعتمد على الملح فلا تنسي وضعه في بداية التتبيل حتى يصبح مذاقه مميز.

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