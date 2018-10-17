غدًا.. انطلاق المؤتمر العام لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفرالشيخ

يشهد مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، غدًا،الخميس، المؤتمر العام لنشر ثقافة تطوير التعليم، والذي يعُقد تحت رعاية، الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.



وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إن انعقاد هذا المؤتمر بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، ختامًا لـ 16 مؤتمر عقدتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ منها 3 عامة ،و13 مؤتمرًا داخليًا .



وأضافت وكيلة الوزارة، أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع مجلس الأمناء وجميع مؤسسات المجتمع المدنى لتكون محافظة كفر الشيخ الرائدة فى نجاح منظومة التعليم الجديدة.

