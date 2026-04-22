حصاد عقدين من التنقيب بحدائق الشلالات في معرض بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع المعهد الهيلينى لأبحاث حضارة الاسكندرية، معرضًا بعنوان: “عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006-2026)” بعد غد الجمعة الساعة 12.30 ظهرًا، في متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.



تكشف عمليات التنقيب التي أجراها معهد البحوث الهلِّيني لحضارة الإسكندرية عن أدلة جديدة حول تاريخ وجغرافيا الإسكندرية القديمة. يُقدِّم المعرض الاكتشافات الرئيسية نتاج عقدين من البحث الأثري في حدائق الشلالات بالإسكندرية، مُسلطًا الضوء على جغرافية المدينة القديمة في جميع مراحلها التاريخية.



تشمل أبرز المعروضات تمثالًا هلِّينستيًّا، يُرجَّح أنه للإسكندر الأكبر، وبقايا مبنى عامٍّ ضخم، وجزءًا من طريق روماني رئيسي L2، وجزءًا من الطريق الملكي الهلِّينستيR1، ونفقًا جوفيًّا كبيرًا. وتُقدِّم هذه الاكتشافات أدلة جديدة مهمة حول تضاريس الحي الملكي بالإسكندرية.



يُقدِّم المعرض رؤى جديدة حول التطور التاريخي لإحدى أهم المدن القديمة في البحر المتوسط، ويُؤكِّد على أهمية البحث الأثري طويل الأمد في إعادة بناء ماضيها.