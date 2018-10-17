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السيسي وبوتين يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
مي فهمي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، توقيع مذكرات تفاهم المشتركة.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات القمة بجلسة مباحثات منفردة بين الرئيسين السيسي وبوتين، ثم جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

وشهدت الجلسة إجراء مباحثات حول أهم ملفات العلاقات الثنائية ودفعها فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر وروسيا، وتوسيع التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمار والقطاع السياحى وتوطين الصناعة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سبل مواجهة الإرهاب، والتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة.

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