شاهد..السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر وروسيا

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسي بشأن خلال القمة الروسية المصرية اليوم فى سوتشي.





وكانت قد بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات القمة بجلسة مباحثات منفردة بين الرئيسين السيسى وبوتين، ثم جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين.



