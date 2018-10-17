شاهد..السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر وروسيا

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسي بشأن خلال القمة الروسية المصرية اليوم فى سوتشي.
وكانت قد بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات القمة بجلسة مباحثات منفردة بين الرئيسين السيسى وبوتين، ثم جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين.
وشهدت الجلسة إجراء مباحثات حول أهم ملفات العلاقات الثنائية ودفعها فى إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين مصر وروسيا، وتوسيع التعاون المشترك فى مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والاستثمار والقطاع السياحى وتوطين الصناعة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سبل مواجهة الإرهاب، والتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة العربية.