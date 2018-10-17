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فن

مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر المنتج تامر مرسى البرومو الخاص ببرنامج "انا وبنتى" الذى يقدمه الفنان شيريف منير وابنته اسما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر شريف منير فى الفيديو وهو يتشاجر مع ابنته ونشبت بينهما مشادة كلامية حول رغبة كل منهما فى الكشف عن رأيه واعطاء الاخر مساحة للتعبير عن هذا الرأى.

يذكر أن شبكة قنوات أون تعاقدت مؤخرا مع النجم شريف منير، على تقديم برنامج أسبوعي يُعرض على شبكة قنوات "ON"، وأعربت أسما شريف منير عن سعادتها بتعاونها مع والدها في برنامج تلفزيوني قائلة: "الحمد الله أنا مبسوطة إني أخيرًا هقولكم وأشارككم الخبر ده، أنا وأبويا شريف منير هنعمل برنامج مع بعض إن شاء الله من إنتاج قناة ON E"، وأضافت: "الحمد لله إني قدرت أثبت نفسي عشان أقف مع أبويا في عمل واحد وأوصل للثقة دى".

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