لعبوا للأهلي والإسماعيلي.. قصة 42 لاعبا أثاروا غضب جماهير الدراويش

"أخبروا مسئولي الإسماعيلي بالحصول على الأموال التي يرغبون فيها من النادي الأهلى قبل انتهاء تعاقدي رسمياً مع الدراويش لأنني سأرحل لا محالة، وأتمنى ألا يكون ذلك مجانا".. هذه الكلمات كانت ردا فوريا لعدد من وسائل الإعلام خرجت من لسان لاعب الإسماعيلي محمود متولي حينما سُئل عن تجديد عقده للإسماعيلي.

ورفض متولى كل المحاولات والإغراءات التي قدمها مسئولو الإسماعيلي لإقناعه بالتجديد للدراويش متمسكا بحلمه اللعب للنادي الأهلي، ولم يكن متولي اللاعب الوحيد داخل صفوف الإسماعيلي الذي انتقل للأهلي وأثار انتقاله أزمة بين الجماهير، فخلال أكثر من 20 عاما مضت كانت الانتقالات تتم بين الناديين. خلال السطور القليلة القادمة نستعرض اللاعبين الذين انضموا من الإسماعيلي للأهلي والعكس.



بداية الانتقالات بين الناديين في منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى نهايتها شهد تحركا أهلاويا إلى الإسماعيلية كان أولها أحمد سامي الظهير الأيسر للفريق الأحمر وأحمد رجب الظهير الأيمن ومحمد شرف المدافع وأحمد سراج لاعب الوسط وسامي قمصان صانع الألعاب ومجدي طلبة فى صفقة انتقال حر ورد الأهلى بالتعاقد مع خالد بيبو لاعب الإسماعيلي وقتها فى صفقة انتقال حر ثم تعاقد الإسماعيلي مع روبرت أكورى من المقاولون بعد أن رحل من الأهلى.



لاعبو الإسماعيلي في الأهلي وشهدت الألفية الجديدة عددا كبيرا من الصفقات المتبادلة بين الناديين تخللها محطات للاعبين الذين لعبوا فى الناديين، فبعد فوز الإسماعيلي بالدوري المصري موسم 2001- 2002، تعاقد الأهلي مع مداقع الإسماعيلي عماد النحاس الذي كان قد ترك الإسماعيلي وانتقل لنادي النصر السعودي، ثم تعاقد مع نجم الدراويش ونجم منتخب مصر وقتها محمد بركات الذي كان قد ترك الإسماعيلي هو الآخر وانضم للعربي القطري.

كما تعاقد الأهلي مع إسلام الشاطر الذي ترك الإسماعيلي وذهب للزمالك، ثم أحمد فتحي من شيفيلد يونايتد الإنجليزي وسيد معوض من طرابزون سبور التركي ومحمد عبد الله وشريف عبد الفضيل وأحمد خيرى ومسعد عوض من الإسماعيلي وكريم بمبو ومروان محسن.





26 لاعبا أهلاوي في الإسماعيلي وقتها رد الأسماعيلي بالتعاقد مع 18 لاعبا لعبوا فى الأهلى أبرزهم هانى سعيد وأحمد سمير فرج ومحمد فضل وإبراهيم سعيد وأحمد صديق وقائدى الأهلى السابقين عصام الحضرى وشادي محمد.

ووصل عدد لاعبي الأهلي الذين انضموا للإسماعيلي خلال الـ 20 عاما الماضية لـ 26 لاعبا، كان من بينهم اللاعب أحمد سامي و أحمد رجب و أحمد سراج و سامي قمصان و محمد شرف ومجدي طلبة وروبرت أكورى و هانى سعيد و إبراهيم سعيد و شادي محمد و محمد فضل و محمد عبد ربه "فيليكس" و أحمد سمير فرج و رامي عادل عبد الهادي و محمد جودة وعصام الحضرى و محمد إبراهيم حجازى "ماندو" و أحمد صلاح حسنى و أحمد أبو مسلم وأحمد صديق و أحمد العش و محمود شيكو وعبد السلام بن جلون وعفروتو وأمير سعيود، وكريم بمبو.

