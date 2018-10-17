سقوط سيدة في حوض لأسماك القرش لحظة إطعامها.. فيديو

نشرت صحيفة مترو البريطانية، مقطع فيديو صادم، يُظهر لحظة سقوط سيدة في حوض أسماك القرش وقت إطعامها، وذلك بأحد المولات الشهيرة في الصين.



تعود التفاصيل عندما كانت السيدة تركض بالقرب من حوض القرش، وتعثرت؛ لتصطدم بوجهها بمياه الحوض، وتسقط بجوار أسماك القرش، ولحسن الحظ قفز اثنان من أفراد الأمن للمياه، وسحبوها فورا لإنقاذ حياتها.



يذكر ان حوض القرش يحتوي على قرش الليمون، وهو أحد العلامات الشهيرة لمول "Wuyue Plaza" فى محافظة زيانج الصينية.



