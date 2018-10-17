أحمد موسى: السيسي يعمل منذ 2014 على عودة مصر لمكانتها دوليا

قال الإعلامى أحمد موسى، إن روسيا دولة قوية في كثير من المجالات، موضحا أنها تصدر القمح لمصر؛ لأنها دولة مهتمة بالزراعة.



وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل منذ عام 2014 على عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية.



وأشار إلى أن مصر لها علاقات قوية بجميع الدول، مثل أمريكا وروسيا والصين، كاشفا عن أن زيارة الرئيس إلى روسيا كانت مهمة جدًا لجميع المجالات، وعلى رأسها الاقتصادي.