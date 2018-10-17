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رياضة

ياسمين نصر تتوج بأول ذهبية أوليمبية فى تاريخ مصر فى الكاراتيه

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
محمد سمير - عمرو الحلوانى
توجت لاعبة الكاراتيه المصرية ياسمين نصر بذهبية الكاراتيه فى اوليمبياد الشباب لوزن -53 كجم بعد فوزها على بطلة اليابان فى النهائى 2-1.

وكانت ياسمين نجحت في بلوغ نهائي منافسات اللعبة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، حتى 18 أكتوبر الجاري.

وتغلبت اللاعبة المصرية على منافستها فاطيمة خوناكدارتاسي، بطلة إيران، بنتيجة 5-0، في إطار منافسات دور نصف النهائي لوزن تحت 53 كجم شابات.

وبهذا التأهل ضمنت اللاعبة، تحقيق ميدالية لمصر، في منافسات الكاراتيه بالدورة الأولمبية للشباب.

وكانت ياسمين نصر، صعدت إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزها على بطلة شيلي بنتيجة 7-0، وبطلة تركيا بنتيجة 2-1 في الأدوار الأولى من المنافسات.

يذكر أن البعثة المصرية، تشارك في منافسات أولمبياد الشباب ببوينس آيرس، من خلال 23 لعبة من أصل 33.

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