ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وليد بدر يصل عاصمة الكونغو للتجهيز لمباراة المصري وفيتا كلوب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:41 م
وليد بدر
وليد بدر
نور عادل - محمد الغزاوي
وصل إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا وليد بدر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لبدء الترتيب لرحلة الفريق الى هناك لملاقاة مضيفه فيتا كلوب والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة كينشاسا في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر .

وفور وصول بدر الى العاصمة كينشاسا تم عقد اجتماع بينه وبين القائم بعمل السفير المصري هناك السفير طارق اسماعيل غنيم الذي اطلع بدر وابراهيم حسن مدير جهاز الكرة عبر الهاتف على كافة ترتيبات السفارة المصرية لاستقبال بعثة المصري التي تصل الى كينشاسا ظهر السبت المقبل كما أطلعه على كافة الاتصالات التي تمت بين السفارة والجانب الكونغولي ممثلا في نادي فيتا كلوب وكافة الجهات المعنية لتيسير مهمة البعثة فور وصولها وخاصة فيما يتعلق بالاستقبال والتنقلات والاقامة وملاعب التدريب.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

Nokia X7 يرى النور رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

دبلوماسي سابق عن اتفاقية الشراكة الشاملة: روسيا تراهن على دور مصر مستقبلا

محققون أتراك يدخلون مقر القنصل السعودي بإسطنبول لفك لغز اختفاء خاشقجي

وفاة لص أثناء سرقة كوافير بالمعادى.. ورد فعل غريب من صاحبة المحل.. فيديو

موسكو تحطم رقما قياسيا في درجة الحرارة خلال زيارة السيسى

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

فحص القنصلية السعودية بإسطنبول للمرة الثانية في أسبوع

ياسمين نصر تتوج بأول ذهبية أوليمبية فى تاريخ مصر فى الكاراتيه

فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

فيديو

متحدث الصحة: 3.5 مليون مواطن شاركوا فى حملة القضاء على فيروس سى
مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب
دبلوماسي سابق عن اتفاقية الشراكة الشاملة: روسيا تراهن على دور مصر مستقبلا
شاهد .. هنا ورشا يستقبلان حلا شيحة فى مطار القاهرة
نرمين ماهر: زوجى فاجأني بهدية غير متوقعة فى عيد ميلادى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟