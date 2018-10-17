وليد بدر يصل عاصمة الكونغو للتجهيز لمباراة المصري وفيتا كلوب

وصل إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا وليد بدر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لبدء الترتيب لرحلة الفريق الى هناك لملاقاة مضيفه فيتا كلوب والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة كينشاسا في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر .
وفور وصول بدر الى العاصمة كينشاسا تم عقد اجتماع بينه وبين القائم بعمل السفير المصري هناك السفير طارق اسماعيل غنيم الذي اطلع بدر وابراهيم حسن مدير جهاز الكرة عبر الهاتف على كافة ترتيبات السفارة المصرية لاستقبال بعثة المصري التي تصل الى كينشاسا ظهر السبت المقبل كما أطلعه على كافة الاتصالات التي تمت بين السفارة والجانب الكونغولي ممثلا في نادي فيتا كلوب وكافة الجهات المعنية لتيسير مهمة البعثة فور وصولها وخاصة فيما يتعلق بالاستقبال والتنقلات والاقامة وملاعب التدريب.