وليد بدر يصل عاصمة الكونغو للتجهيز لمباراة المصري وفيتا كلوب

وصل إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا وليد بدر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لبدء الترتيب لرحلة الفريق الى هناك لملاقاة مضيفه فيتا كلوب والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بالعاصمة كينشاسا في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر .



