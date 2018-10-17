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فن

طرح بوستر الموسم الثالث من مسلسل Daredevil لعرضه الجمعة المقبل

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت شبكة "نتفلكس" بوستر جديد للموسم الثالث من مسلسل "Daredevil" وذلك تمهيدا لعرض أولى حلقاته، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن المسلسل مستوحى من شخصية القصص المصورة التي تحمل نفس الاسم من نشر مارفل كومكس.

وتدور أحداث المسلسل حول المحامي الكفيف "مات موردوك"، الذي لديه حواسه المحسنة التي اكتسبها عندما أصبح أعمى في صغره؛ لمحاربة الجريمة في الليل بشوارع حي هيلز كيشتن في مدينة نيويورك، في شكل البطل الخارق "ديرديفل"، وقد تلقى العمل مراجعات إيجابية من النقاد.
طرح بوستر الموسم الثالث من مسلسل Daredevil لعرضه الجمعة المقبل

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