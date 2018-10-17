44 فيلما فى مسابقات أيام قرطاج الرسمية

تستعد تونس لإطلاق مهرجان السينما الأعراق فى المنطقة يوم 3 نوفمبر المقبل عندما يبدأ أيام قرطاج السينمائية، الذي تأسس عام 1966.



المسابقة الرسمية ستعرض 44 فيلما من 19 دولة من بينهم 13 فيلما روائيا طويلا و12 فيلما روائيا قصيرا و 11 فيلما وثائقيا طويلا و8 أفلام وثائقية قصيرة."



وستشارك تونس بـ 3 أفلام روائية طويلة و4 أفلام روائية قصيرة وفيلمين وثائقين من ضمن 61 فيلما تونسيا في المسابقة الرسمية.



ويكرم المهرجان سينما أربع دول من ثلاث قارات، هي العراق والهند من آسيا والسنغال من أفريقيا والبرازيل من أمريكا الجنوبية.