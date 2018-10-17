العرابي: زيارة السيسي لروسيا تعطي الدبلوماسية المصرية بعدا استراتيجيا

قال نبيل العرابي، سفير مصر السابق في روسيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، تعزز من مكانة مصر على النطاق الدولي، وتحافظ على قوتها ووزنها، بما يتناسب مع وضعها الطبيعي.



وأضاف نبيل العرابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تعطي الدبلوماسية المصرية بعدا استراتيجيا ينعكس على الأداء السياسي في مختلف دول العالم وبناء شراكة حقيقية معها ورؤية مستقبلة في العلاقات بين البلدين.



وكشف عن أن من أهم مؤشرات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا؛ هو كونه أول رئيس أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس "الدوما" الروسي، تقديرا له ولموقف مصر وموقعها في المنطقة والعالم.



وأشار نبيل العرابي إلى أن المؤشر الثاني من زيارة السيسي، أن ذلك اللقاء هو التاسع الذي يجمع بينه، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مما يدل على الثقة المتبادلة بينهما.



وأضاف سفير مصر السابق في روسيا أن مصر وأمريكا وانجلترا وفرنسا واليابان وإيطاليا تتعامل معهم روسيا بنظام "2+2" وهي صيغة لا يتم عقدها سوى مع الدول التي تربطها بها مصالح إستراتيجية، وتضم وزيري الخارجية والدفاع مع نظيريهما من الدول الأخرى.



وكشف عن أن الشراكة التي تمت بين مصر وروسيا شملت كافة نواحي العلاقات سواء سياسيا أو اقتصاديا وعسكريا وثقافيا إلى آخره، وهو إثبات للتوازن الدولي في سياسة مصر الخارجية، وهي سياسة متوازنة بين القوى العالمية.