ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

العرابي: زيارة السيسي لروسيا تعطي الدبلوماسية المصرية بعدا استراتيجيا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال نبيل العرابي، سفير مصر السابق في روسيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، تعزز من مكانة مصر على النطاق الدولي، وتحافظ على قوتها ووزنها، بما يتناسب مع وضعها الطبيعي.

وأضاف نبيل العرابي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تعطي الدبلوماسية المصرية بعدا استراتيجيا ينعكس على الأداء السياسي في مختلف دول العالم وبناء شراكة حقيقية معها ورؤية مستقبلة في العلاقات بين البلدين.

وكشف عن أن من أهم مؤشرات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا؛ هو كونه أول رئيس أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس "الدوما" الروسي، تقديرا له ولموقف مصر وموقعها في المنطقة والعالم.

وأشار نبيل العرابي إلى أن المؤشر الثاني من زيارة السيسي، أن ذلك اللقاء هو التاسع الذي يجمع بينه، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مما يدل على الثقة المتبادلة بينهما.

وأضاف سفير مصر السابق في روسيا أن مصر وأمريكا وانجلترا وفرنسا واليابان وإيطاليا تتعامل معهم روسيا بنظام "2+2" وهي صيغة لا يتم عقدها سوى مع الدول التي تربطها بها مصالح إستراتيجية، وتضم وزيري الخارجية والدفاع مع نظيريهما من الدول الأخرى.

وكشف عن أن الشراكة التي تمت بين مصر وروسيا شملت كافة نواحي العلاقات سواء سياسيا أو اقتصاديا وعسكريا وثقافيا إلى آخره، وهو إثبات للتوازن الدولي في سياسة مصر الخارجية، وهي سياسة متوازنة بين القوى العالمية.

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو

بلومبرج: مصر محور صناعة الغاز.. ومجاعة طاقة تطرق أبواب أوروبا

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

مدرب حراس المنتخب يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي ويعلق على أداء حارس الأهلي

الصحة تكشف حقيقة تمثيل عمال مستشفى بورسعيد دور المرضى خلال زيارة مدبولي

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

مصرع رجل أعمال فى ظروف غامضة بـ مدينتى

وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد تسليم منظومة إس 400 إلى القوات الفضائية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو
متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة
متحدث الصحة: 3.5 مليون مواطن شاركوا فى حملة القضاء على فيروس سى
مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟