حكام مباريات الخميس في الأسبوع الحادي عشر للدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم، الخميس، ضمن الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي:





طلائع الجيش × الإنتاج الحربي : محمد معروف ويعاونه هاني عبد القتاح ومحمد عزازي، ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمود دسوقي ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.





نجوم المستقبل × الجونة : محمود بسيوني ويعاونه أحمد صلاح ونور سعيد، ومحمد كابو حكمًا رابعًا، وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.



