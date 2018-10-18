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سيارات

حكم ربيع: سهل حشيش يحتضن سباق Motor Festival

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:03 ص
قال الملاح المصري، حكم ربيع، منظم سباق Motor Festival، إن السباق الذي يقام لأول مرة تنطلق فعالياته يوم الخميس في سهل حشيش ويضم أبطال عرب.

وأضاف حكم ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم اختيار سهل حشيش لاستضافة السباق، كونه منطقة سياحية.

وكشف منظم سباق Motor Festival أنه بدأ يفكر في تنظيم السباق منذ عام تقريبا ومنذ 3 أشهر تم الاتفاق على انطلاقه، ولكن لأسباب لوجستيه تراجع عدد المتسابقين لأقل من 20 متسابق في الخليج.

وأشار حكم ربيع، منظم سباق Motor Festival، إلى أن هناك تعاونًا في الموانئ للسماح بدخول سيارات المتسابقين.

وأوضح أنه السباق الحالي هو أول سباق رالي بمراحل صغيرة داخل منطقة سهل حشيش، بإجمالي مراحل 80 كيلومتر، وسيتم إقامة مرحلة من السباق في المساء بأضواء مبهرة.

وقال الملاح المصري، حكم ربيع، منظم سباق Motor Festival، إن السباق يضم أب وابنه من المملكة العربية السعودية وهم أحمد الملكي ومحمد أحمد الملكي، فيما يضم الرالي 10 فرق من ضمنهم فريقين من العرب.


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