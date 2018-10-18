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عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
عصير البصل.. 4 طرق
عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع
آية التيجي
تحلم كل فتاة بشعر طويلة وقوي وصحي للغاية، ولكن غالبا ما يفقدن الأمل في تحقيق حلمهن، وذلك بسبب حدوث العديد من الأضرار للشعر، حيث إن سوء التغذية له عامل كبير للغاية في التأثير على الشعر، إلا أن استخدام بعض الوصفات الفعالة، والمجربة لتطويل الشعر يمكن أن تعطي نتيجة فعالة، وفيما يلي سوف ننقل لكم بعض الوصفات الفعالة في تطويل الشعر، وذلك بطرق طبيعية، وبنتائج فورية وسريع، وذلك وفقا لما جاء في موقع "برايد سايد".

1- زيت السمسم والزيتون والخروع:
ويتم وضع زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت الخروع و زيت دابر أملا بكميات متساوية، وقومي بخلطهم مع بعضهم البعض وتركهم على شعرك لمدة ساعة أو ساعتين وسوف تلاحظين أن شعرك بدء يزيد طوله تدريجيا مع المداومة على استخدام هذا الماسك.

2- زيت الزيتون والخروع ونوى التمر:
ويتم وضع زيت الزيتون وزيت الخروع ونوى التمر المطحون، وخلطهم مع بعضهم البعض واستخدامها على شعرك قبل غسله بساعتين تعتبر وصفة رائعة لتطويل الشعر وتغذيته.

3- الخميرة وزيت جوز الهند:
وفي هذه الوصفة قومي بخلط الخميرة مع زيت جوز الهند، حيث قومي بخلط 3 ملاعق من الخميرة الفورية مع كوباية من زيت الزيتون، وادهني بالخليط شعرك لمدة ساعتين وسوف تلاحظين الفرق. 

4- عصير البصل:
ويعد عصير البصل هو واحد من أفضل وأقدم العلاجات لتطويل وتكثيف الشعر، وذلك لأنه يحتوي على الكبريت الذي يساعد في تعزيز نمو الشعر، ويمكن استخراج عصير البصل عبر بشر بصلة بشكل ناعم، واعصريها جامد بيدك وخدى العصير، وضعيه على شعرك لمدة 20 دقيقة، وبعدها اشطفيه بالماء والشامبو.

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