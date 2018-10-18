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أخبار العالم

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية بسبب خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يريد التخلي عن السعودية، الحليف المقرب لواشنطن بسبب اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مبديًا رغبته في الاطلاع على الأدلة التي تثبت المزاعم التركية بأن ضباطًا سعوديين قتلوه.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن ترامب أنه ينتظر تقريرًا وافيًا عن اختفاء خاشقجي من وزير الخارجية، مايك بومبيو، لدى عودته من زيارة السعودية وتركيا، حيث التقى بعدد من القادة لبحث التقارير بشأن مقتل خاشقجي.

تأتي هذه التصريحات بعد أن زعم مسئولون أتراك بأن خاشقجي قتل وإن جثته نقلت، في حين تنفي السعودية هذه المزاعم.

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