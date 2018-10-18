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حوادث

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منصور ابو العلمين
سيطرت قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد، على حريق اندلع بمزرعة للنخيل بقرية القلمون بمركز الداخلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن احتراق 70 نخلة على مساحة 4 أفدنة.

تلقى محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا بالحريق الذي اندلع بمنطقة "عين القضا" بقرية القلمون بالداخلة، وعلى الفور تحركت سيارات الدفاع المدنى والإطفاء مدعومة بسيارات مياه تابعة لمركز الداخلة، وتمت السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن مركز الداخلة شهد مؤخرا العديد من الحراق بمزارع النخيل، حيث التهم حريق هائل قبل أيام 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانًا بقرية الراشدة، أعقبها بأسبوع حريق آخر التهم مزرعة نخيل بقرية «الركن».

يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أصدر قرارات للحد من حرائق النخيل وتحرير محاضر لمن يقوم بحرق المخلفات الزراعية داخل المزارع.

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