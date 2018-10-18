بالصور.. رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد أعمال رصف الشوارع بالإنترلوك

قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة يرافقه حمدي سلامة رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة السعادة بنطاق حي غرب وذلك فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن.





وقال رئيس المدينة إنه خلال الجولة تبين وجود بعض الملاحظات فى أعمال تركيب البلاط فى الشوارع، مضيفا أنه شدد على مخاطبة المقاول المسئول عن الأعمال لتلافي هذه الملاحظات فى الأعمال بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها.



