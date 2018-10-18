ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بالصور.. رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد أعمال رصف الشوارع بالإنترلوك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:45 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة يرافقه حمدي سلامة رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة السعادة بنطاق حي غرب وذلك فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال رئيس المدينة إنه خلال الجولة تبين وجود بعض الملاحظات فى أعمال تركيب البلاط فى الشوارع، مضيفا أنه شدد على مخاطبة المقاول المسئول عن الأعمال لتلافي هذه الملاحظات فى الأعمال بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية المتفق عليها.

من جانبه أكد رئيس حى غرب شبرا الخيمة أنه تم تنظيم حملة مسائية لرفع المخلفات والأتربة من الطريق السريع وشارع كورنيش النيل وارض الجنينة بيجام ونقلها هذه المخلفات ورفعها حفاظا على صحة المواطنين.
بالصور.. رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد أعمال رصف الشوارع بالإنترلوك
بالصور.. رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد أعمال رصف الشوارع بالإنترلوك
بالصور.. رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد أعمال رصف الشوارع بالإنترلوك

ترشيحاتنا

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

رئيس الجمارك: القانون الجديد يتضمن إعفاءات على السلع والآلات الرأسمالية

بعد دولفين الأنف ودودة العين.. قرادة تسكن أذن رجل.. فيديو

مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: مصر تتطلع على أسلحة روسية جديدة.. ويكشف مفاجأة حول اختفاء خاشقجي.. وأرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة

فتحي: الأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب

6 نصائح للتخلص من الماء الزائد بالجسم

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

عماد متعب: لم اتخذ قرارا نهائيا بشأن عودتي للملاعب

حكايات مجهولة في حياة نجوم الضحك الجدد مع منى الشاذلي

اللي يضربك اضربه.. نصيحة خاطئة توجها الأم لأطفالها

الحكومة السودانية تعتزم استئناف المفاوضات مع المعارضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

فيديو

5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟