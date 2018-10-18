ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي الزقازيق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد سير أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي الزقازيق والتي تعمل بطاقة استيعابية 92 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه .

استمع المحافظ لشرح تفصيلي لمكونات المشروع والذي يتكون من محطة معالجة و محطات رفع (كفر الحصر – بنايوس- الزقازيق بحري – كفر الزند – محطة رفع غرب التيسير – حسينية الزقازيق ) بالإضافة إلى تأهيل وإعادة رفع كفاءة المحطة القديمة بتكلفة 80 مليون جنيه .

واطمأن المحافظ خلال زيارته للمحطة على سير الأعمال بالمحطة والإلتزام بالتوقيت المحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية لمدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية .

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإستكمالًا لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

ترشيحاتنا

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

الأرصاد تكشف عن استعداداتها لطوارئ فصل الشتاء.. فيديو

حكام مباريات اليوم الخميس في الأسبوع الحادي عشر للدوري

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

شركات كبرى تتحدى الضغوط الدولية بسبب خاشقجي.. وتشارك في دافوس السعودية

الأرصاد تحذر من الشبورة وتؤكد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة ولمدة 72 ساعة

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل الحكاية الثامنة من نصيبى وقسمتك

صحف الإمارات: بوتين يكسر القواعد البروتوكولية للترحيب بالرئيس السيسي.. ترامب يؤكد حاجة بلاده إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب.. دي ميستورا يستقيل من منصبه.. وحدود أيرلندا تعرقل مفاوضات البريكست

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

العربية نت: قضية خاشقجي تتحول إلى 11 سبتمبر جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟