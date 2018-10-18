محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد سير أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي الزقازيق والتي تعمل بطاقة استيعابية 92 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه .





استمع المحافظ لشرح تفصيلي لمكونات المشروع والذي يتكون من محطة معالجة و محطات رفع (كفر الحصر – بنايوس- الزقازيق بحري – كفر الزند – محطة رفع غرب التيسير – حسينية الزقازيق ) بالإضافة إلى تأهيل وإعادة رفع كفاءة المحطة القديمة بتكلفة 80 مليون جنيه .





واطمأن المحافظ خلال زيارته للمحطة على سير الأعمال بالمحطة والإلتزام بالتوقيت المحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية لمدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية .



