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محافظات

اليوم.. تكريم الطلاب المتفوقين بنادي أعضاء هيئة التدريس الفيوم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
ينظم نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم اليوم حفل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذى يقام تحت إشراف الدكتور نور الرمادي رئيس النادي.

صرح الدكتور نور الرمادى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم بأن الحفل تأكيدًا على الحرص الدائم لإقامته سنويا لتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والذى يعكس أن الجميع بداخل جامعة الفيوم يعمل كأسرة واحدة تحت مظلة التكاتف والترابط المستمر مما يكون له أبلغ الأثر في تحقيق النجاح والإنتاج والتقدم للجامعة مشيدًا بما حققه الطلاب المتفوقين من نجاح وتفوق الأمر الذى أدخل الفرحة والسرور لقلوب ذويهم وأولياء أمورهم.
اليوم.. تكريم الطلاب المتفوقين بنادي أعضاء هيئة التدريس الفيوم
اليوم.. تكريم الطلاب المتفوقين بنادي أعضاء هيئة التدريس الفيوم

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