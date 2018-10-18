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حوادث

قتل طليقته وحاول بيع أثاث المنزل بالجيزة لكن حدث شيء غير متوقع

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الجيزة بمساعدة الأهالي من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته السابقة وسرقة الأثاث والأجهزة المنزلية الخاصة بها.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، بالانتقال تم التقابل مع مالكة العقار وبصحبتها عدد من الأهالى ممسكين بالمدعو "محمد م.خ" - 44 سنة، مقيم بمكان البلاغ، وقررت أنها حال قيامها بالحضور لتحصيل القيمة الإيجارية من مستأجرة الشقة المدعوة "ياسمين س.أ" - 40 سنة، زوجة المذكور السابقة، تلاحظ لها تواجده بالشقة رغم انفصالهما من فترة، ولدى سؤالها له عن سبب تواجده حاول الفرار من الشقة فارتابت في أمره لوجود رائحة كريهة فقامت بالاستغاثة بقاطني العقار وتمكنوا من ضبطه.

وبالفحص تبين أن الشقة خالية من الأثاث وسلامة جميع نوافذها، وعُثر على جثة مستأجرة الشقة ملفوفة ببطانية داخل أكياس بلاستيك بإحدى الغرف ولا يوجد بها إصابات.

وبمواجهة المذكور أقر بقيامه بقتل المجنى عليها، حيث قامت إحدى بنات المذكور الثلاث بالاتصال به وأخبرته بأن والدتها في حالة إعياء فحضر واستغل تواجد بناته خارج غرفتها وقام بارتكاب الواقعة، وأخبرهن بوفاتها متأثرة بمرضها ولا يمكن الإبلاغ خشية مساءلتهم قانونيًا، وخلال تلك الفترة قام ببيع أثاث الشقة والأجهزة الكهربائية استعدادًا للهرب وترك الجثة، إلا أن المُبلغة وقاطني العقار تمكنوا من الإمساك به.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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