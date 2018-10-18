قرار جمهورى بالموافقة على خطابات متبادلة بشأن قرض شراكة ياباني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 226 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابات بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضا تصل قيمته إلى 18 مليارا و626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية.



ويأتى ذلك تنفيذا للشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم : برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 فبراير 2018.



ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.