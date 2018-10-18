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رياضة

هداف الأهلى يعود للقاهرة اليوم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، يصل اليوم، الخميس، إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، والذى تخلله خوض مباراتين أمام جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون 2019.

وكان أزارو تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده في مباراتي جزر القمر التي انتهت بفوز المغرب في المباراة الأولى بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي في المباراة الثانية بنتيجة 2-2.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لرحلة الجزائر المقرر لها الأحد المقبل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء القادم بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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