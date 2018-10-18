يوسف: الأهلي يعود من الجزائر بعد مواجهة وفاق سطيف.. الأربعاء

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة، الأربعاء المقبل؛ بعد خوض مباراة وفاق سطيف الجزائري، الثلاثاء "23 أكتوبر".



ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب 8 مايو 1945، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على وفاق سطيف الجزائري 2-0 ، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 2 أكتوبر الجاري على استاد السلام.



يذكر أن تطير بعثة الأهلي إلى الجزائر صباح الأحد المقبل.